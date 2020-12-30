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الأربعاء، 30-12-2020 08:09 ص

توقع بإلغاء الحظر الشامل

الحكومة تعلن قرارات هامة اليوم

دار رئاسة الوزراء في عمان- %28أرشيفية%29
رئاسة الوزراء


الوكيل الإخباري - يترقّب الأردنيون ، قرارات حكومية هامة حيث سيتم الإعلان عنها اليوم الأربعاء ، وفق مصدر حكومي مطلع .

وبين المصدر في وقت سابق لـ"الوكيل الإخباري " ، أنه من المتوقع ان يتم إلغاء الحظر الشامل يوم الجمعة ، وتقليص ساعات الحظر الجزئي ، والعودة لفتح قطاعات مغلقة ، وغيرها من القرارات الهامة . 

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وحول تفاصيل الحركة يوم الجمعة بعد اعلان انهاء الحظر الشامل ، أوضح المصدر انها ستقتصر على السير على الأقدام مع السماح لمحلات تجارية بفتح أبوابها ، منها البقالات بالإضافة إلى إتاحة خدمة (الديلفري).

 

وأشار إلى أن هناك توجهات حول تقليص ساعات الحظر الجزئي إلى الساعة 11 مساءً للمحلات التجارية والمنشآت الاقتصادية والـ12 ليلا لتجوال المواطنين.

ومن بين القطاعات المزمع إعادة فتحها ، قطاع النوادي الرياضية والترفيهية فيما لا يزال قرار فتح صالات الأفراح معلقا وفي حال تقرر فتحها سيأتي ذلك ضمن شروط مشددة، بالإضافة إلى الاستمرار بعدم السماح بـ"الأراجيل" في المقاهي خلال الأسابيع القادمة.

 

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