الحكومة تعلن قرارات هامة اليوم

الوكيل الإخباري - يترقّب الأردنيون ، قرارات حكومية هامة حيث سيتم الإعلان عنها اليوم الأربعاء ، وفق مصدر حكومي مطلع .



وبين المصدر في وقت سابق لـ"الوكيل الإخباري " ، أنه من المتوقع ان يتم إلغاء الحظر الشامل يوم الجمعة ، وتقليص ساعات الحظر الجزئي ، والعودة لفتح قطاعات مغلقة ، وغيرها من القرارات الهامة .

اضافة اعلان



وحول تفاصيل الحركة يوم الجمعة بعد اعلان انهاء الحظر الشامل ، أوضح المصدر انها ستقتصر على السير على الأقدام مع السماح لمحلات تجارية بفتح أبوابها ، منها البقالات بالإضافة إلى إتاحة خدمة (الديلفري).

وأشار إلى أن هناك توجهات حول تقليص ساعات الحظر الجزئي إلى الساعة 11 مساءً للمحلات التجارية والمنشآت الاقتصادية والـ12 ليلا لتجوال المواطنين.



ومن بين القطاعات المزمع إعادة فتحها ، قطاع النوادي الرياضية والترفيهية فيما لا يزال قرار فتح صالات الأفراح معلقا وفي حال تقرر فتحها سيأتي ذلك ضمن شروط مشددة، بالإضافة إلى الاستمرار بعدم السماح بـ"الأراجيل" في المقاهي خلال الأسابيع القادمة.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





