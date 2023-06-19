الحكومة تمنح موافقات أولية لترخيص 11 شركة نقل سياحي

الوكيل الإخباري - أعلن مدير جمعية النقل السياحي كريم الهاشم عن منح الحكومة موافقات أولية لترخيص 11 شركة نقل سياحي.

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وأكد الهاشم، وفقا ليومية الغد، أن موافقة الحكومة الأولية على هذه التراخيص جاءت لتزايد الطلب على الحافلات السياحية تزامنا مع موسم الحج وارتفاع أعداد سياح المملكة منذ بداية العام.



وأضاف أن الشركات الجديدة ستمارس عملها قبل النصف الأول من شهر آذار (مارس) من العام المقبل، مشيرا إلى أن الحكومة وافقت على تمديد العمر التشغيلي سنة واحدة للحافلات التي صنعت في العام 2006 والسماح لها بممارسة أعمالها في نقل المجموعات السياحية.



وبين الهاشم أن هنالك 16 شركة متخصصة في النقل السياحي مرخصة وتمارس نشاطها في نقل الركاب المحليين والوافدين بالاضافة الى الرحلات الخارجية .

ووفق أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي، فإن اعداد زوار الأردن ارتفع خلال الخمسة أشهر الأولى إلى 2,483.1 ألف سائح وبنسبة نمو بلغت 69 %، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.