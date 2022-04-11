الإثنين 11-04-2022
الوكيل الاخباري

مجلس الأمن يعقد جلسة حول تأثير الحرب في أوكرانيا على النساء

قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 176 فلسطينيا منذ بداية شهر رمضان

السفير القطري بعمان يقيم إفطاراً لشخصيات وطنية

إصابات في مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي وسط الخليل

الحكومة : خطة للتوسع في زراعة القمح والشعير

تنقلات في وزارة التربية والتعليم

16 اصابة اثر انفجار بويلر داخل مصنع في إربد

اتلاف 16 الف و300 لتر من العصائر الرمضانية

ولي العهد يلتقي الوزير الأسبق الطويسي

وزير التربية يقرر تعيين 28 مرشداً تربوياً

الإثنين، 11-04-2022 11:05 م

الحكومة : خطة للتوسع في زراعة القمح والشعير

1202225163011158581720


الوكيل الاخباري - كشف وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، عن إقرار خطة للتوسع في زراعة المحاصيل الحقلية (القمح والشعير) وذلك ضمن محاور رئيسة تتمثل في تخصيص حزم اقراضية بدون فائدة للمزارعين من خلال الإقراض الزراعي لغايات مستلزمات الإنتاج الخاصة بالمحاصيل الحقلية، وتوفير البذور للمزارعين في مناطق زراعة المحاصيل الحقلية.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية في جمعية البحث العلمي اليوم الاثنين ضمت أعضاء الجمعية الدكتور فايز الخصاونة والدكتور محمود الدويري والدكتور رضا الخوالدة والدكتور سميح ابو بكر، بحضور أمين عام وزارة الزراعة ومدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية نزار حداد ومدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي المهندس محمد دوجان ومدير عام المؤسسة التعاونية عبدالفتاح الشلبي.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2

السفير القطري بعمان يقيم إفطاراً لشخصيات وطنية

مبنى-وزارة-التربية-والتعليم-في-عمان

تنقلات في وزارة التربية والتعليم

الدفاع المدني 4

16 اصابة اثر انفجار بويلر داخل مصنع في إربد

420226132829840078441

اتلاف 16 الف و300 لتر من العصائر الرمضانية

1

ولي العهد يلتقي الوزير الأسبق الطويسي

2202223104138296717645

وزير التربية يقرر تعيين 28 مرشداً تربوياً

أخبار متعلقة
Wheat_photo-cred-Adobe-stock_E-copy

خطة حكومية للتوسع في زراعة القمح والشعير

1

الزراعة والبيئة تبحثان خطة مكافحة الذباب المنزلي

وزارة الزراعة

مبادرة لزراعة الأشجار في الأغوار الجنوبية

1

وزير الزراعة: إنجاز ثلث أولويات العام الأول من الخطة الوطنية للزراعة المستدامة

0L5A5755

الزراعة : ارتفاع كميات الخضار والفواكه الواردة للأسواق المركزية

قمح

طرح عطاء لشراء 120 ألف طن قمح