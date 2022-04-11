الحكومة : خطة للتوسع في زراعة القمح والشعير

الوكيل الاخباري - كشف وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، عن إقرار خطة للتوسع في زراعة المحاصيل الحقلية (القمح والشعير) وذلك ضمن محاور رئيسة تتمثل في تخصيص حزم اقراضية بدون فائدة للمزارعين من خلال الإقراض الزراعي لغايات مستلزمات الإنتاج الخاصة بالمحاصيل الحقلية، وتوفير البذور للمزارعين في مناطق زراعة المحاصيل الحقلية.



جاء ذلك خلال جلسة حوارية في جمعية البحث العلمي اليوم الاثنين ضمت أعضاء الجمعية الدكتور فايز الخصاونة والدكتور محمود الدويري والدكتور رضا الخوالدة والدكتور سميح ابو بكر، بحضور أمين عام وزارة الزراعة ومدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية نزار حداد ومدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي المهندس محمد دوجان ومدير عام المؤسسة التعاونية عبدالفتاح الشلبي.

اضافة اعلان