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الإثنين، 04-04-2022 08:31 م

وزير الزراعة: إنجاز ثلث أولويات العام الأول من الخطة الوطنية للزراعة المستدامة

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 الوكيل الاخباري - قال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، إن الخطة الوطنية للزراعة المستدامة للأعوام 2022- 2025 التي حظيت باهتمام جلالة الملك عبد الله الثاني، تتضمن تنفيذ ست أولويات تتوزع على 73 مبادرة بتكلفة إجمالية تصل إلى 389 مليون دينار.

وأضاف أن أولويات الخطة تشتمل على تنفيذ 61 مشروعاً خلال عام 2022 بتكلفة إجمالية تصل إلى 76 مليون دينار، تنفذها القطاعات الفنية للوزارة بالتعاون مع المؤسسات الزراعية الشريكة.

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