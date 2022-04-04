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الإثنين، 04-04-2022 09:14 م

مبادرة لزراعة الأشجار في الأغوار الجنوبية

وزارة الزراعة


الوكيل الاخباري - نظمت مديرية تربية لواء الأغوار الجنوبية وبالتعاون مع مديرية الزراعة في اللواء وفريق "حقق" الشبابي في الأغوار الجنوبية، اليوم الاثنين في مدرسة حليمة السعدية المختلطة، مبادرة لزراعة الأشجار.

وتأتي هذه المبادرة التي حضرها مديرة الشؤون التعليمية والفنية الدكتورة نعمات الطراونة، ورئيس قسم النشاطات التربوية بالوكالة أيمن الدغيمات، وضابط ارتباط المبادرة سالم البوات ومنسق فريق "حقق" زكريا العشيبات ضمن الخطة التطويرية التي تنفذها مديرية التربية لتأكيد مبدأ التشاركية بين المديرية ومختلف المؤسسات الحكومية والمحلية وأبناء المجتمع المحلي.

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