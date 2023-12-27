الحكومة : صرف معونة الشتاء لـ 220 ألف أسرة اردنية

الوكيل الاخباري - قالت وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة صندوق المعونة الوطنية، وفاء بني مصطفى اليوم الأربعاء، إن صرف معونة الشتاء يجري لمرة واحدة في كل عام لمساعدة الأسر المنتفعة من برامج المعونات المالية على مواجهة متطلبات الشتاء، وما يترتب عليه من نفقات إضافية على موازنة هذه الأسر.



وأضافت بني مصطفى، أن قرار صرف معونة الشتاء شمل هذا العام جميع الأسر المنتفعة من برامج الصندوق ليبلغ عدد الأسر التي ستحصل على معونة الشتاء 220 ألف أسرة، مبينة أن تكلفة معونة الشتاء تبلغ قرابة 4.1 مليون دينار.



يشار إلى أن الحكومة دأبت على صرف معونة الشتاء للمنتفعين من برامج الصندوق منذ عام 2016.



وكان مجلس الوزراء قرر صرف مبلغ مقطوع كمعونة لفصل الشِّتاء، يُضاف إلى المعونات الشَّهريَّة المصروفة للأُسر الفقيرة والمحتاجة المنتفعة من برامج صندوق المعونة الوطنيَّة.

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