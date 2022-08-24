التنمية تخصص مسكنا لأسرة طالبين تفوقا في التوجيهي

الوكيل الاخباري - أكد مدير مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة الطفيلة، عبدالله الصقور، أن وزارة التنمية الاجتماعية خصصت منزلا لعائلة الطالبين علاء وملاك اللذان حققا نتيجة متميزة في نتائج الثانوية العامة للدورة الصيفية، رغم الظروف المعيشية الصعبة التي تعيشها أسرتهما وافتقارها لأبسط أساسيات الحياة.



وأضاف الصقور أن المديرية قدمت لأسرة سليمان ابو جلقة معونات نقدية وعينية لمساعدتها على الظروف المعيشية الصعبة، في وقت تتقاضى فيه الأسرة معونة شهرية من صندوق المعونة الوطنية بقيمة 99 دينارا، فيما جاءت هذه المساعدات استجابة لتوجيهات وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح.

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