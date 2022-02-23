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الأربعاء، 23-02-2022 12:40 م

الحكومة: لا يمكن أن نفرط بأي شبر من أراضي الدولة

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الوكيل الإخباري - أكد نائب رئيس الوزراء، وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان أن الحكومة حريصة جدا على مواردها.

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وقال كريشان خلال جلسة رقابية لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن الحكومة لا يمكن أن تفرط بأي شبر من أراضي الدولة.

 

وأضاف أن هناك اتفاقيات موقعة بين الحكومات السابقة لتأجير أراضي في حوض الديسي لشركة رم الزراعية وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، وهي تجدد سنويا.

 

وحول استهلاك كميات كبيرة من المياه أكد وزير المياه والري محمد النجار أنه بموجب هذه الاتفاقيات تقوم الجهات المستأجرة بالدفع شهريا حسب كمية الاستهلاك والمياه المستخرجة من تلك الآبار.

 

 




 

 


 

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