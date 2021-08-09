الحكومة: مشروع قانون البلديات واللامركزية أمام النواب

الوكيل الإخباري-

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قال نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، الاثنين، إن مشروع قانون البلديات واللامركزية لسنة 2021، "غير مرتبط بانتظار توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية".وأضاف، أن "مشروع القانون هو الآن ملك مجلس النواب الذي ينظر فيه من خلال اللجنة النيابية المشتركة. ووقت إقراره بيد المجلس، وغير مرتبط بانتظار توصيات اللجنة الملكية".وأضاف أن "هذه التوصيات ستكون مستقبلية والعمل بها يحتاج إلى سنوات"."الحكومة تواصلت مع رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية سمير الرفاعي الذي أبلغها أن توصيات لجنة الإدارة المحلية المنبثقة عن اللجنة الملكية للمستقبل، وليس لها علاقة بمشروع القانون الحالي الموجود لدى مجلس النواب، مشيراً إلى أن التوصيات التي ستصدر عن اللجنة الملكية ستقرّ في وقت لاحق"، بحسب كريشان.