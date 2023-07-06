الحكومة: 50% من الوظائف التقليدية الحالية لن تكون موجودة بالمستقبل

الوكيل الاخباري -

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قال وزير الاقتصاد الرقمية والريادة أحمد الهناندة، إن 50% من الوظائف التقليدية الحالية لن تكون موجودة بالمستقبل وسيحل مكانها وظائف أخرى جديدة قائمة على الريادة والرقمنة.جاء ذلك خلال إطلاق بلدية إربد الكبرى اليوم الخميس، 19 خدمة إلكترونية جديدة، بحضور الهناندة وأمين عام وزارة الإدارة المحلية للشؤون الإدارية والمالية نضال العدوان.وبين الهناندة أنّ الخدمات التي تقدمها البلديات تقع على راس استراتيجية تطوير أداء القطاع العام القائم على التحول الرقمي والإلكتروني، نظرا لتعدد الخدمات التي تقدمها للمواطنين، مشيدا بجهود بلدية إربد في هذا الجانب، حيث كانت سباقة في تنفيذ مشروع التحول الرقمي الذي يهدف الى التسهيل والتيسير على المواطنين وتخفيض الكلف عليهم والحصول على الخدمة بأسرع وقت، وبأقل جهد ممكن.وأكد أن التحول الرقمي هو السبيل لمحاكاة المستقبل وإيقاعه السريع بالتركيز على الريادة والإبداع والتحول الإلكتروني الذي بدأ يشكل سمة الواقع الراهن والمستقبل المنظور.