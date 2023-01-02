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الإثنين، 02-01-2023 02:22 م

الحمصي رئيساً لغرفة التجارة الدولية في الأردن والخطيب نائبا

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الوكيل الاخباري- تسلم زياد الحمصي مهامه رئيسا لمجلس إدارة غرفة التجارة الدولية/الأردن ونبيل الخطيب نائبا للرئيس، اعتبارا من بداية العام الحالي، بحسب قرار لمجلس الإدارة.

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ويضم مجلس إدارة الغرفة كذلك، حسان العمد أمينا للصندوق، والدكتور زكي الأيوبي، والدكتور العين جورج حزبون، والمهندس جودت يغمور، وعلي أهديب، بالإضافة إلى غرفتي تجارة وصناعة عمان أعضاء.


وتسعى الغرفة التي تأسست عام 1975، كفرع للغرفة الأم في باريس، لإيصال التوجهات الأردنية بخصوص التجارة إلى المحافل الدولية، ومساعدة التجار والصناعيين على الاندماج بالاقتصاد العالمي، وتمثيل الأعضاء في مختلف الهيئات والمؤتمرات والمجالس واللجان المؤقتة والدائمة للغرفة الدولية وتأمين الارتباط بها، وتهيئة أفضل الوسائل لتحقيق التقدم والازدهار لجميع القطاعات الاقتصادية الأردنية.


وغرفة التجارة الدولية هي أكبر منظمات الأعمال العالمية، وتمثل نحو 45 مليون شركة في حوالي 100 بلد حول العالم.


وتتمثل المهمة الأساسية للغرفة بإنجاح الأعمال للجميع من خلال مزيج فريد من المناصرة ووضع الحلول والمعايير، إذ تقوم بترويج التجارة الدولية والسلوك المسؤول من جانب الأعمال والنهج العلمي للتشريع، فضلا عن تقديم خدمات رائدة لحل النزاعات في السوق.


وتضم عضوية غرفة التجارة الدولية العديد من الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وهيئات الأعمال الرائدة وغرف التجارة المحلية.

 




 

 


 

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