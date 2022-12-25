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الأحد، 25-12-2022 12:05 م

الحمل الكهرباء في المملكة يرتفع أمس ويسجل 3490 ميغاواط

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - قالت شركة الكهرباء الوطنية، إنه سُجل مساء أمس السبت، حمل كهربائي على الشبكة وصل إلى 3490 ميغاواط، وهو أعلى حمل مُسجل على الشبكة خلال موسم الشتاء حتى الآن. 

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وبيّنت الشركة لـ " الوكيل الإخباري، أن الحمل الصباحي المُسجل وصل إلى 3050 ميغاواط، موضحة أن هذا الارتفاع بالاحمال جاء بسبب انخفاض درجات الحرارة وبرودة الطقس والاعتماد على وسائل التدفئة الكهربائية.

وأضافت أن هذه الأرقام قابلة للارتفاع بسبب ارتفاع كميات استهلاك الكهرباء في أوقات المنخفضات الجوية، خاصة مع بدء مربعانية الشتاء التي عادة ما تشهد درجات حرارة متدنية في معظم مناطق المملكة.


 




 

 


 

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