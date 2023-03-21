الحموري: جهود لرفع القيود عن بعض الجنسيات المقيدة لتشجيع السياحة العلاجية

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني



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كشف رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري أن هناك جهود كبيرة لرفع القيود عن بعض الجنسيات المقيدة (التي تحتاج إلى موافقة مسبقة قبل القدوم) لتسهيل دخولها إلى المملكة طلبا للعلاج.وقال الحموري في تصريح لـ"الوكيل الإخباري"، إن هناك منافسة شديدة من قبل دول أخرى في السياحة العلاجية، لافتا إلى أن الجمعية تعمل لتأمين البيئة الملائمة والجاذبة لعدد أكبر من طالبي تلقي الرعاية الصحية في الأردن، وخاصة في ظل توفر الإمكانيات العالية والكوادر البشرية المؤهلة التي تتمتع بكفاءات عالية.وأضاف أن الأردن يتميز بتقديم خدمات طبية متميزة ومتنوعة، ومن أكثر التخصصات التي يحتاجها المرضى هي جراحات القلب والشرايين، جراحة السمنة، أطفال الأنابيب، علاج السرطان، جراحة العظام والعمود الفقري، جراحة المسالك البولية، العيون.وأشار الحموري إلى أن أبرز الدول التي يأتي رعاياها لتلقي العلاج في الأردن هي (العراق، السعودية، فلسطين، دول الخليج العربي وباقي الدول العربية).وبيّن أن المرضى القادمين للعلاج في الأردن بالمستشفيات الخاصة والعيادات والمراكز الطبية يحظون برعاية مميزة وخدمة سريعة وأسعار تفضيلية كما أن التسعيرة للخدمات الطبية مطروحة وبكل شفافية على موقع "سلامتك"، ويتم تقديم استشارة مجانية للمرضى قبل قدومهم إلى المملكة.وحول متوسط إنفاق المريض في الأردن، أوضح الحموري أنه يعتمد على عدد الإجراءات الطبية وطبيعتها ضمن الحاجة لها بالإضافة إلى مستوى الرعاية التي يفضلها المريض على الصعيد الشخصي، لافتا إلى أن الخدمات تقدم ضمن الأسعار المعتمدة من قبل وزارة الصحة ومن نقابة الأطباء.وتابع أن هناك عدة قطاعات أخرى تستفيد من السياحة العلاجية مثل قطاعات الفنادق والمطاعم والنقل وغيرها لذا فإن الأمر منوط بأسلوب الحياة الذي يعتمده المريض والمرافق له.وكانت أرقام السياحة العلاجية لعام 2022 أفضل بما نسبته 25% عن عام 2021 فقد بلغ عدد المرضى الوافدين في العام 2022 ما يقارب الـ200 ألف مريضا، وهذا الرقم يشمل المرضى المُدخلين إلى المستشفيات بالإضافة إلى المرضى الذين عولجوا في المراكز الطبية والعيادات الخارجية، إلا أنه لا يزال أقل بما نسبته 20% عن عام 2019.أما عن إحصائية هذا العام فلا يزال الوقت مبكراً لحصر الأعداد.يشار إلى أن عدد الجنسيات المقيدة هو 56 دولة، 15 منها في قارة آسيا و39 دولة في قارة إفريقيا، ودولتين في قارة أمريكا الجنوبية، وفق البيانات المنشورة عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.