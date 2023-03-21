الثلاثاء 21-03-2023
الوكيل الاخباري

وزير الخارجية: نحن دولة لن يهزها تصريح لشخص عنصري ومتطرف

وزارة المياه: ارتفاع تخزين السدود إلى 119.5 مليون م3

الحموري: جهود لرفع القيود عن بعض الجنسيات المقيدة لتشجيع السياحة العلاجية

التنمية تطلق حملة لمكافحة المتسولين خلال رمضان

الذهب عالمياً يهبط قبل كلمة الفيدرالي

تجار: الحركة التجارية الرمضانية أقل من السنوات السابقة

الملكة بمناسبة عيد الأم: شكرا لأنك دائما تذكرينا بما هو مهم في الحياة

المعونة الوطنية: صرف الدعم النقدي والمعونات المالية الشهرية الأربعاء

الاحتلال يعتقل 5 فلسطينيين من نابلس

المركزي يطرح فئة الـ 20 دينار للتداول

الثلاثاء، 21-03-2023 11:05 ص

الحموري: جهود لرفع القيود عن بعض الجنسيات المقيدة لتشجيع السياحة العلاجية

143-155308-typesmedical-tourism-important-places-world_700x400


الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
كشف رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري أن هناك جهود كبيرة لرفع القيود عن بعض الجنسيات المقيدة (التي تحتاج إلى موافقة مسبقة قبل القدوم) لتسهيل دخولها إلى المملكة طلبا للعلاج.اضافة اعلان


وقال الحموري في تصريح لـ"الوكيل الإخباري"، إن هناك منافسة شديدة من قبل دول أخرى في السياحة العلاجية، لافتا إلى أن الجمعية تعمل لتأمين البيئة الملائمة والجاذبة لعدد أكبر من طالبي تلقي الرعاية الصحية في الأردن، وخاصة في ظل توفر الإمكانيات العالية والكوادر البشرية المؤهلة التي تتمتع بكفاءات عالية.

وأضاف أن الأردن يتميز بتقديم خدمات طبية متميزة ومتنوعة، ومن أكثر التخصصات التي يحتاجها المرضى هي جراحات القلب والشرايين، جراحة السمنة، أطفال الأنابيب، علاج السرطان، جراحة العظام والعمود الفقري، جراحة المسالك البولية، العيون.

وأشار الحموري إلى أن أبرز الدول التي يأتي رعاياها لتلقي العلاج في الأردن هي (العراق، السعودية، فلسطين، دول الخليج العربي وباقي الدول العربية).

وبيّن أن المرضى القادمين للعلاج في الأردن بالمستشفيات الخاصة والعيادات والمراكز الطبية يحظون برعاية مميزة وخدمة سريعة وأسعار تفضيلية كما أن التسعيرة للخدمات الطبية مطروحة وبكل شفافية على موقع "سلامتك"، ويتم تقديم استشارة مجانية للمرضى قبل قدومهم إلى المملكة.

وحول متوسط إنفاق المريض في الأردن، أوضح الحموري أنه يعتمد على عدد الإجراءات الطبية وطبيعتها ضمن الحاجة لها بالإضافة إلى مستوى الرعاية التي يفضلها المريض على الصعيد الشخصي، لافتا إلى أن الخدمات تقدم ضمن الأسعار المعتمدة من قبل وزارة الصحة ومن نقابة الأطباء.

وتابع أن هناك عدة قطاعات أخرى تستفيد من السياحة العلاجية مثل قطاعات الفنادق والمطاعم والنقل وغيرها لذا فإن الأمر منوط بأسلوب الحياة الذي يعتمده المريض والمرافق له.

وكانت أرقام السياحة العلاجية لعام 2022 أفضل بما نسبته 25% عن عام 2021 فقد بلغ عدد المرضى الوافدين في العام 2022 ما يقارب الـ200 ألف مريضا، وهذا الرقم يشمل المرضى المُدخلين إلى المستشفيات بالإضافة إلى المرضى الذين عولجوا في المراكز الطبية والعيادات الخارجية، إلا أنه لا يزال أقل بما نسبته 20% عن عام 2019.

أما عن إحصائية هذا العام فلا يزال الوقت مبكراً لحصر الأعداد.

يشار إلى أن عدد الجنسيات المقيدة هو 56 دولة، 15 منها في قارة آسيا و39 دولة في قارة إفريقيا، ودولتين في قارة أمريكا الجنوبية، وفق البيانات المنشورة عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
4

وزير الخارجية: نحن دولة لن يهزها تصريح لشخص عنصري ومتطرف

337243750_166933616181844_5347317812024392267_n

اطلاق منصة التصدير الأردنية

M63A2668

وزارة المياه: ارتفاع تخزين السدود إلى 119.5 مليون م3

c809631f-db86-4df8-87e6-8bdd090442ca

التنمية تطلق حملة لمكافحة المتسولين خلال رمضان

0L5A1485 - Copy

المهندسين: التصريحات الإسرائيلية تزيد عزيمة الأردنيين على دعم الحق الفلسطيني

62211155-cb72-41f0-8f1a-42d288244d41

رئيس الجامعة الأردنية يفتتح الاجتماع 29 للمجلس العربي للتدريب والإبداع الطلابي

أخبار متعلقة
458669

السقاف: الأردن يمتلك كفاءات بشرية عالية ومؤهلة في مجال ريادة الأعمال

1678451606360

بني مصطفى: الأردن اختار أفضل الممارسات لتمكين المرأة

390709_1_1601537923

الحموري: 150 مليون دينار ديون مترتبة على ليبيا لصالح المستشفيات الخاصة

464608_1_1660392728

انخفاض معدل البطالة في الأردن إلى 22.9%

أمراض-الجهاز-التنفسي-المعدية

رئيسة مركز مكافحة الأوبئة تدعو لبناء منصة لرصد الأمراض السارية

1677154882916

الخصاونة يثمن الدعم الذي تقدمه المملكة المتحدة لجهود الأردن التنموية