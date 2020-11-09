الحموري للوكيل : الحكومة ستدفع كامل تكاليف اي مريض كورونا يحول للقطاع الخاص

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - قال رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري في تصريح خاص للوكيل الاخباري ان اي مريض يدخل احد المستشفيات المتفق مع وزارة الصحة عليها لاستقبال حالات كورونا لن يتحمل شيئا من تكاليف العلاج .

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واضاف الحموري في تصريحه ان الحكومة التزمت بدفع كامل تكاليف من يحول للعلاج ضمن تشخيص فيروس كورونا في هذه المرحلة .

وكانت الحكومة قد اعلنت عن استئجار احد المستشفيات الخاصة في العاصمة عمان لتحويل اصابات كورونا اليه كما قامت باستئجار عدد من الاسرة وغرف العناية المركزة في عدد اخر من مستشفيات القطاع الخاص لتخفيف الضغط الهائل على مستشفيات وزارة الصحة .



