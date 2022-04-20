الأربعاء 20-04-2022
الوكيل الاخباري

الداخلية: خطة شاملة وأمنية استعدادا لعيد الفطر

أكثر من 12.7 مليار دينار احتياطي الأردن من الذهب والعملات في الربع الأول من 2022

كنعان: القدس خط أحمر وأولوية في الفكر الهاشمي

دعوة لتصنيع الغذاء محليا إثر الأزمات العالمية

الأردن يستضيف الاجتماع الطارئ للجنة الوزارية العربية بشان القدس

الضمان يوضح حول شروط صرف السلف لشراء سنوات الخدمة لغايات التقاعد

العمل تعلن عن استقبال شكاوى التأخر بإستلام التصاريح

الخلايلة: سجاد جديد لفرش المسجد الأقصى المبارك قريباً

الصحة للمواطنين: استغلوا رمضان للإقلاع عن التدخين

الغذاء والدواء: إتلاف 5 اطنان لحوم ودجاج خلال الأسبوع الثاني من رمضان

الأربعاء، 20-04-2022 11:00 ص

الشبول: الملك قاد الظروف السياسية الصعبة خلال فترة نقاهته

0L5A2396


الوكيل الإخباري - أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام فيصل الشبول، أن جلالة الملك عبد الله الثاني يعتبر الصوت المعتدل والقوي والإنساني والنبيل، لذلك ليس مستغرباً أن يهب قادة الدول العالم للوقوف خلف جلالته سواء كان على الصعيد الشخصي أو الاستماع له في الظرف الطارىء الحاصل في فلسطين والقدس الشريف.

اضافة اعلان


وقال خلال مداخلته على إذاعة "جيش إف إم" عبر برنامج "هنا الأردن"، إن جلالة الملك قائد ورمز وتاريخي، حيث عمل على قيادة الظروف السياسية الصعبة التي حصلت خلال فترة نقاهته بكل اقتدار واستطاع لفت أنظار العالم إلى ما يجري في فلسطين.


وبين الشبول أن الأردن مر عليه ظروف أقصى من هذه التي يعانيها اليوم بكثير، لكن هناك إرادة أكبر من الصعوبات، مشيرا إلى أن الحكومة عملت على فرض العديد من الإجراءات التي سبقت الأزمة الروسية الأوكرانية من تخفيضات جمركية، واستعدادات لتأمين مخزون كاف من المواد الأساسية لفترات طويلة، وتخفيضات على ضريبة المبيعات، جميعها عملت على "امتصاص" موجة الارتفاعات التي حصلت على مستوى العالم.


وأضاف: نحن نراهن على أن لدينا قيادة نثق بها وشعب يثق بقيادته ويحافظ على وطنه، ولا يسمح لأحاديث جانية تمس المسيرة أو تعرقلها وتعطلها في المستقبل.

 

هلا أخبار

 




 

 


 

إقرأ ايضا
عيد

الداخلية: خطة شاملة وأمنية استعدادا لعيد الفطر

main_image610fe5eeb709e

مذكرة تفاهم لتدريب وتأهيل العاملين في النقل البري

porody-baranov-600x450-1

الإحصاءات: ارتفاع أعداد الأغنام في الأردن

امتحانات

أهالي طلبة مدرسة اليرموك يطالبون بإعادة قاعات التوجيهي لها العام الحالي

0L5A1066

1032 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

الأقصى

كنعان: القدس خط أحمر وأولوية في الفكر الهاشمي

أخبار متعلقة
M63A0290

المعايطة يكتب: دور القوات المسلحة في التنمية والأمن الغذائي ليس بالجديد

WhatsApp Image 2022-04-09 at 5.24.57 PM

الشريدة يدعو لزيادة الدعم المالي للأردن

أضرار_حليب_البقر

ائتلاف مربي الأبقار يبرر رفع أسعار الحليب الطازج

F7lCsg0OMKuNDxKR18KUBNAUfQp4y1IpUJcmmHLv

المجلس الاقتصادي والاجتماعي يناقش قطاع السياحة

326014_48_1624857624

ولي العهد في يوم الكرامة: ألف تحيّة لأبطال الجيش العربي

Image1_520199171836206354985

إطلاق حملة "رمضانيات" لإعادة إحياء الطقوس الرمضانية