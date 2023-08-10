الحموي: المخابز تستعد لحركة بدء المدارس وتوقعات بارتفاع الطلب

الوكيل الإخباري

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- توقع نقيب أصحاب المخابز عبدالإله الحموي ارتفاع الطلب على خبز الحمام وبعض أنواع الكعك بنسبة 50% بالتزامن مع قرب بدء العام الدراسي الجديد.وقال الحموي لـ"الوكيل الإخباري"، إن الطلب يزداد على خبز الحمام وبعض أنواع الكعك وذلك لكونه يعد وجبة الإفطار للكثير من الطلاب داخل المدارس، مؤكداً أن مخابز المملكة بدأت تستعد للحركة الشرائية النشطة والمتوقعة في هذا الموعد.وأضاف أن المخابز على استعداد لتأمين الطلب المتزايد على خبز الحمام وبعض أنواع الخاصة المرتبطة بموسم المدارس.وأشار الحموي إلى أنه لا تغيير على أسعار خبز الحمام بشقيه (الكبير، الصغير) والكعك رغم ارتفاع أسعار المواد الأولية عالميا مثل السكر والمحروقات.ويستعد طلبة المدارس الحكومية والخاصة للعودة إلى مدارسهم اعتباراً من 20 آب الحالي وحتى الأول من أيلول المقبل.