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الأحد، 04-06-2023 03:17 م

الحنيطي: موسيقات القوات المسلحة إنجازاتها رافقت الجيش العربي منذ التأسيس

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الوكيل الإخباري - قال رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي: "إن تاريخ موسيقات القوات المسلحة تاريخ عريق، فقد رافقت تأسيس إمارة شرق الأردن وشكلّت إحدى نواته، وسجلها حافل بالإنجازات على مستوى الوطن والعالم". 

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جاء ذلك خلال زيارته اليوم الأحد، إلى قيادة موسيقات القوات المسلحة، وكان في استقباله المساعد للإدارة والقوى البشرية العميد الركن حسان عناب وقائد الموسيقات العقيد الركن محمد الحلبا.


واطلع اللواء الركن الحنيطي بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة على مراحل تشكيل وتطور موسيقات القوات المسلحة وآخر إنجازاتها، مؤكداً على دورها الحيوي الذي تقوم به خلال مشاركتها بالعروض العسكرية والمناسبات الوطنية داخل الوطنوخارجه، ومساهمتها في رفع الروح المعنوية لدى مرتبات القوات المسلحة.

 

وشاهد رئيس هيئة الأركان المشتركة استعراضاً موسيقياً لاوركسترا موسيقات القوات المسلحة، مبدياً إعجابه بالاحترافية المهنية والكفاءة العالية التي أظهرها المشاركون خلال العرض.


وفي نهاية الزيارة التقى اللواء الركن الحنيطي مرتبات الموسيقات، ونقل لهم تحيات واعتزاز جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة بدورها المميز محلياً وعالمياً وخاصةً حضورها البهي خلال حفل زفاف سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.


وفي سياق متصل كرّم رئيس هيئة الأركان المشتركة في مكتبه بالقيادة العامة، قائد موسيقات القوات المسلحة وعدداً من مرتباتها.



 




 

 


 

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