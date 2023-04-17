الإثنين 17-04-2023
الوكيل الاخباري

الآلاف يتوافدون إلى الأقصى لإحياء ليلة الـ27 من رمضان

الملك يكرّم الفائزين بالمسابقة الهاشمية لحفظ القرآن - صور

بمبلغ يصل إلى مليونيّ دينار .. دعم للاسر المحتاجة والمعوزة من جمعية البنوك

الفلكية السعودية: الحسابات تشير إلى أن يوم الجمعة غرة شوال

المملكة ستتأثر بحالة عدم استقرار جوي وامطار بهذا الموعد

"إن شاء الله ولد" أول فيلم أردني ينافس في مهرجان كان العالمي

الخارجية السودانية: ما يجري في البلاد شأن داخلي

ارتفاع الأسهم الأوروبية

باسم ياخور يتحدث عن مشهد تقبيل القدم في مسلسل العربجي

الذهب عالمياً يثبت فوق 2000 دولار وسط ترقب لقرار الفائدة

الإثنين، 17-04-2023 08:18 م

الحنيطي يزور مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية

image


الوكيل الاخباري - زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الإثنين، مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية، وكان في استقباله مديرها العميد الركن سفيان صبحي السليحات.

اضافة اعلان


واستمع اللواء الركن الحنيطي بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة إلى إيجاز قدمه مدير التربية والتعليم والثقافة العسكرية عن الجاهزية التي أبدتها المديرية من خلال التعاون المستمر مع وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم والمؤسسات الأخرى لتحقيق أهدافها، ومواكبة الخطط الدراسية للثانوية العامة بمساريها الأكاديمي والمهني، وتحقيق الأهداف العامة للعملية التعليمية.


وبين العميد الركن السليحات أن المديرية تشرف على المكرمة الملكية السامية لأبناء العسكريين العاملين والمتقاعدين، ومتابعة دراستهم في الجامعات الأردنية وكليات المجتمع، وتدريس مادة العلوم العسكرية في الجامعات، إضافة إلى تعليم ورعاية أبناء المجتمع المحلي.


وفي نهاية الزيارة أشاد رئيس هيئة الأركان المشتركة بالدور التنموي الذي تضطلع به مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية وبالسمعة الإيجابية التعليمية والتربوية التي تتميز بها على المستوى الوطني.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
13fa0eff-22252558

البيئة تبحث مع الملكية لحماية البيئة الاستعداد لموسم التنزه

643d6a0114adf

الملك يكرّم الفائزين بالمسابقة الهاشمية لحفظ القرآن - صور

420231715437566372197

بمبلغ يصل إلى مليونيّ دينار .. دعم للاسر المحتاجة والمعوزة من جمعية البنوك

643d4a231c132

"إن شاء الله ولد" أول فيلم أردني ينافس في مهرجان كان العالمي

-1428931116

حركة تجارية ضعيفة في الطفيلة

41

وفاة شاب أردني متأثراً برحيل والدته في ماحص

أخبار متعلقة
ede56070-2294-4c0d-8c22-44fbc67010f1

وزارة التعليم العالي تنعى الدكتور عمر شديفات

w

تشكيلات ووحدات القوات المسلحة تقيم عدداً من موائد الإفطار

3202328101438284498570

التربية تنعى المعلم سعيد يوسف شحادة

ظظ

الائتمان العسكري يُعلن عن ألف جائزة خلال شهر رمضان