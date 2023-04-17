الحنيطي يزور مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية

الوكيل الاخباري - زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الإثنين، مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية، وكان في استقباله مديرها العميد الركن سفيان صبحي السليحات.

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واستمع اللواء الركن الحنيطي بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة إلى إيجاز قدمه مدير التربية والتعليم والثقافة العسكرية عن الجاهزية التي أبدتها المديرية من خلال التعاون المستمر مع وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم والمؤسسات الأخرى لتحقيق أهدافها، ومواكبة الخطط الدراسية للثانوية العامة بمساريها الأكاديمي والمهني، وتحقيق الأهداف العامة للعملية التعليمية.



وبين العميد الركن السليحات أن المديرية تشرف على المكرمة الملكية السامية لأبناء العسكريين العاملين والمتقاعدين، ومتابعة دراستهم في الجامعات الأردنية وكليات المجتمع، وتدريس مادة العلوم العسكرية في الجامعات، إضافة إلى تعليم ورعاية أبناء المجتمع المحلي.



وفي نهاية الزيارة أشاد رئيس هيئة الأركان المشتركة بالدور التنموي الذي تضطلع به مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية وبالسمعة الإيجابية التعليمية والتربوية التي تتميز بها على المستوى الوطني.

