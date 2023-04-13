الحنيطي يزور مديرية المؤسسة الاستهلاكية العسكرية

الوكيل الإخباري - زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الخميس، مديرية المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، وكان في استقباله مديرها العام العقيد محمد الحديد.

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واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجاز قدمه مدير عام المؤسسة عن الجاهزية التي ابدتها المؤسسة خلال أيام شهر رمضان الفضيل في أسواقها المنتشرة في جميع محافظات المملكة، وخطط المؤسسة المستقبلية في التحديث والتطوير وزيادة عدد أسواقها، إضافةً إلى الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها، من خلال الاستمرار في تدفق السلع والمحافظة عليها وضمان سلامتها وجودتها وفقاً لأعلى المواصفات.



وأشاد رئيس هيئة الأركان المشتركة بالدور التنموي الكبير الذي تقوم به المؤسسة الاستهلاكية العسكرية والسمعة الإيجابية التجارية والتسويقية التي تتميز بها على المستوى الوطني، واسهامها في تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، وذلك انطلاقاً من شعار المؤسسة ” التسوّق للجميع”.



حضر الزيارة عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.

