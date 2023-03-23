التعليم الخاص: نتابع أي شكوى حول عدم إلتزام المدارس بدوام الـ 9 في رمضان

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

أكدت مديرة إدارة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم ريما زريقات أنه تابعت ما ورد من شكاوى حول عدم إلتزام مدارس خاصة بدوام شهر رمضان المعمم من الوزارة .

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وقالت زريقات اليوم الخميس لـ "الوكيل الإخباري" إنها تواصلت مع عدة مدارس مخالفة تعميم دوام شهر رمضان منوهة أنه تم إلزامهم ببدء الدوام على الساعة التاسعة صباحاً بدلا من الثامنة .



وأشارت إلى وجود فرق و وضباط جودة من إدارة التعليم الخاص يزورون المدارس بشكل يومي لرصد أي مخالفات.



وتابعت " سيتم التعامل من أي شكوى ترد من أولياء أمور طلبة المدارس الخاصة طيلة شهر رمضان " .



كما دعت إدارة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم أمس الأربعاء الإلتزام بتعميم الدوام خلال رمضان وذلك بعد نشر "الوكيل الإخباري" شكاوى أولياء أمور طلبة من عدم إلتزام مدارس خاصة بدوام الساعة الـ 9 صباحا في رمضان .



وأكدت في بيان لها عبر صفحتها على فيسبوك أن الحصة الأولى تبدأ السَّاعة ( 9:00 ) في الفترة الصباحيَّة والسَّاعة (12:50) في الفترة المسائية منوهة أن مدة الحصة الصفيَّة (40) دقيقة في مدارس الفترة الواحدة و (35) دقيقة في مدارس الفترتين.



و كان أولياء أمور طلبة في مدارس خاصة اشتكوا من عدم إلتزام مدارس بتعميم وزارة التربية والتعليم حول توقيت الدوام في رمضان والذي ينص على بدء الحصة الأولى الساعة التاسعة صباحا .





