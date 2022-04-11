الحنيطي يشارك الكتيبة الخاصة 101 مأدبة الإفطار

الوكيل الإخباري - شارك رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، أمس الأحد، مرتبات الكتيبة الخاصة / 101، إحدى وحدات مجموعة الملك عبدالله الثاني القوات الخاصة الملكية مأدبة الإفطار، بحضور المساعد للإدارة والقوى البشرية وقائد المجموعة.

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والتقى اللواء الركن الحنيطي مرتبات الكتيبة، ونقل لهم تحيات ومباركة جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، مبدياً اعتزازه بالجهود التي يبذلها نشامى الكتيبة.



وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة استمرار القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي بتطوير منظومة وحدات القوات المسلحة الأردنية وتعزيز قدرتها على حماية الوطن والدفاع عنه، وبما يمكنها من تنفيذ مهامها وواجباتها بكفاءة واقتدار.



حضر مأدبة الإفطار عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.

