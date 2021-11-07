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الأحد، 07-11-2021 04:13 م

الحنيطي يفتتح المركز الإعلامي العسكري

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الوكيل الاخباري - ضمن إطار الوصول إلى إعلام عسكري يواكب روح العصر، ويخدم أهداف الدولة وقواتها المسلحة ومصالحها الوطنية وانطلاقاً من تعزيز مفهوم الأمن الإعلامي الوطني الشامل، افتتح رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم الأحد، المركز الإعلامي العسكري ومعهد تدريب الإعلام العسكري وقاعةً للمؤتمرات واستوديو القوات المسلحة في مديرية التوجيه المعنوي، وكان في استقباله لدى وصوله المساعد للإدارة والقوى البشرية وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية.

كما افتتح اللواء الركن الحنيطي استوديو القوات المسلحة الذي تم تأسيسه وتجهيزه بالتعاون مع مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، سعياً لتطوير الإعلام في القوات المسلحة لخدمة العملية الإعلامية العسكرية وتوسيع دائرة نشاطها من حيث الإدامة والسرعة والتحديث ونقل المعلومة والتواصل مع الجمهور بشقيه العسكري والمدني، وتقديم الرسالة الإعلامية بصورة تحصّن الجندي والمواطن على السواء ضد الغزو الفكري والإعلامي، وإدارتها بأسلوب إعلامي حديث وإيصالها إلى الشرائح المستهدفة بالتعاون والتنسيق مع وسائل الإعلام الرسمي وفق الخطط الاعلامية المرسومة.

وفي سياق متصل افتتح رئيس هيئة الأركان المشتركة قاعة مؤتمرات للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، تم تجهيزها بأحدث المعدات والأجهزة وتهيئتها بكافة الوسائل والإمكانات لتلبية احتياجات القوات المسلحة عند عقد المؤتمرات الصحفية الخاصة بمختلف النشاطات العسكرية والمؤتمرات التي تكون القوات المسلحة طرفاً فيها، وفقاً للسياسة الإعلامية العسكرية.

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