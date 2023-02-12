اللواء الركن الحنيطي يستقبل رئيس هيئة أركان قوات الدفاع الذاتي ‏الياباني

الوكيل الاخباري - استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم الأحد، في مكتبه بالقيادة العامة، رئيس هيئة الأركان المشتركة لقوات الدفاع الذاتي الياباني الفريق أول كوجي يامازاكي والوفد المرافق.
وجرى للفريق أول الضيف مراسم استقبال عسكرية، حيث استعرض حرس الشرف الذي اصطف لتحيته.
وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف، آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وأوجه التعاون والتنسيق العسكري المشترك، وسبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الصديقين.
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة