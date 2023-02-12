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اللواء الركن الحنيطي يستقبل رئيس هيئة أركان قوات الدفاع الذاتي ‏الياباني

الأحد، 12-02-2023 05:41 م

اللواء الركن الحنيطي يستقبل رئيس هيئة أركان قوات الدفاع الذاتي ‏الياباني

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الوكيل الاخباري - استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم الأحد، في ‏مكتبه بالقيادة العامة، رئيس هيئة الأركان المشتركة لقوات الدفاع الذاتي الياباني الفريق أول ‏كوجي يامازاكي والوفد المرافق.‏

وجرى للفريق أول الضيف مراسم استقبال عسكرية، حيث استعرض حرس الشرف الذي ‏اصطف لتحيته.‏

وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف، آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، ‏وأوجه التعاون والتنسيق العسكري المشترك، وسبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بما يخدم ‏مصلحة القوات المسلحة في البلدين الصديقين.‏

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