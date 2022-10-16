الحنيفات: الأردن ماضٍ لتطوير منظومة تقوم على أسس إنتاج الغذاء المستدام

الوكيل الإخباري - قال وزير الزراعة خالد الحنيفات، الأحد، إن الأردن وبقية دول العالم يواجهون تحديات "غير مسبوقة" توثر على الأمن الغذائي العالمي بما فيها الازياد السكاني الناجم عن موجات اللجوء المتتالية وارتفاع الأسعار وشح المياه وآثار جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية".



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وأضاف، خلال احتفالية بمناسبة يوم الأغذية العالمي بحضور سمو الأميرة بسمة بنت طلال، أن هذا الأمر يستدعي بلورة موقف فاعل تتحد فيه الجهود جميعها لتوفير الغذاء الصحي والمستدام لكل المقيمين على أرض المملكة، والاستعداد لتقلبات التغير المناخي في العالم والحد من سوء استخدام الموارد الطبيعية.



ودعا أيضا إلى زيادة الابتكار لتعزيز الإنتاج الزراعي، وتشجيع المزارعين على اتباع نهج جديد في الزراعة وتعزيز القدرة لمواجهة المخاطر والأزمات.

