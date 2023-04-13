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الخميس، 13-04-2023 05:06 م

الحنيفات: التمور الاردنية تستحوذ على 15 % من السوق العالمي

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الوكيل الاخباري - تفقد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات بحضور مدير عام الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية علاء الدين أبو الخير اليوم خلال جولة في العاصمة شركة بالميرا والتي تعتبر من أكبر شركات توظيب وتعبئة التمور.

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واطلع الحنيفات على خطوط الإنتاج والتبريد والتعبئة والفرز والحفظ والتغليف واستمع إلى إيجاز عن عمل الشركة من المدير التنفيذي يزن ابوهنطش.

وأكد الحنيفات ان قطاع التمور يعد من أولويات عمل الوزارة وتوجه الدعم لتذليل تحديات القطاع خاصة وأنه يحصد 15% من السوق العالمي للمجهول ويشكل 17% من الزراعات في وادي الأردن ويجذب الاستثمار المحلي والخارجي.


واشار إلى توجه الوزارة لدعم جمعيات لتنظيم وتطوير القطاع وتحقيق النهضة المنشودة من خلال التعامل مع مدخلات الانتاج وتقديم الإرشاد والتوجيه وصولا الى التسويق.


 




 

 


 

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