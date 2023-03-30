الحنيفات يستقبل السفير الفرنسي

الوكيل الإخباري- بحث وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات والسفير الفرنسي لدى المملكة أليكسي لو كوور غرانميزون التعاون بين البلدين.



وأكد الحنيفات خلال استقباله في مكتبه بالوزارة السفير الفرنسي اليوم الخميس عمق العلاقات الأردنية الفرنسية.

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وأشار إلى الخطة الوطنية للزراعة المستدامة وأهمية دعم جهود الإرشاد الزراعي والتسويق والتصنيع الغذائي والحصاد المائي والإقراض الزراعي والجمعيات التعاونية ضمن مسارات تضمن انعكاسها على القطاع الزراعي والمجتمعات الريفية وتمكين المرأة.



من جانبه، أشار السفير الفرنسي إلى عمق العلاقات الأردنية الفرنسية، منوهًا إلى مخرجات اللقاء في بغداد وسبل تعزيز التعاون بكافة المجالات.