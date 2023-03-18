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السبت، 18-03-2023 06:23 م

الحنيفات يبحث التعاون الزراعي بين الأردن ورومانيا

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الوكيل الاخباري - بحث وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، خلال زيارته إلى رومانيا، سبل تعزيز وتطوير التبادل التجاري للمنتجات الزراعية بين رومانيا والأردن، وآفاق توسيع التعاون بين البلدين.

وفي بيان اليوم السبت، التقى الحنيفات والوفد المرافق له، رئيس الوزراء نيكولاي سيوتشي، ووزير الزراعة والتنمية الريفية الروماني بيتي ديا، ورئيس مجلس النواب الروماني، مارسيل سيولاكو، وبحث معهم العلاقات الاقتصادية بين البلدين وسبل تكثيف تعاونهما، خاصة التبادلات التجارية في المجال الزراعي، والأسمدة والمبيدات والأدوية البيطرية، والخضروات الأردنية.

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