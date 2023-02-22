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الأربعاء، 22-02-2023 10:33 ص

وزير الزراعة يدعو السعودية لاستئناف استيراد المواشي الحية من الأردن بعد السيطرة على الحمى القلاعية - وثيقة

شاب يرعى أغنامه قرب عمان أول من أمس - (تصوير_ محمد أبو غوش)


الوكيل الإخباري - دعا كتاب موجه من وزير الزراعة خالد حنيفات إلى وزير البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي إلى استئناف عملية استيراد المواشي الحية من الأردن، مع التأكيد على الالتزام بتطبيق أقصى إجراءات الأمن الحيوي والتوصيات الواردة ضمن دستور المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.

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وبيّن الحنيفات في الكتاب، أنه وبعد إبلاغ الجانب السعودي بتسجيل إصابات بمرض الحمى القلاعية في منطقة الضليل بمحافظة الزرقاء، تم دعوة لجنة من خبراء المنظمة العالمية للصحة الحيوانية لتتبع أسباب التفشي وتحديد مدى قدرة الخدمات البيطرية الأردنية على السيطرة على البؤرة المرضية ومنع انتشارها، وأكدت نتائج تقييم الخبراء نجاح إجراءات السيطرة التي قامت بها الخدمات البيطرية وأدت إلى حصر الإصابات ضمن نفس المنطقة فقط في الضليل ومنع انتشارها.


وأكد الحنيفات استمرار المسوحات الوبائية في مختلف محافظات المملكة للتأكد من عدم تسجيل أي إصابات، واستخدام سياسة التحصين بناء على توصية الخبراء.


 




 

 


 

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