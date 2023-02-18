السبت 18-02-2023
الوكيل الاخباري

الخارجية تدين الهجوم الإرهابي في جمهورية باكستان

التعامل مع 1008 حالات اسعافية خلال 24 ساعة

زلزال بقوة 4,8 درجة في الشرق الأقصى الروسي

خطة أممية لهيكلة الديون السيادية وخفض كلف الإقراض للدول النامية

2.2 مليار دينار حجم الاستثمار بالمناطق الحرة والتنموية

التعليم العالي: بدء تقديم طلبات إساءة الاختيار لطلبة التكميلي الأحد

مجلس النواب يؤكد الثبات خلف الملك في الدفاع عن القدس

3 وفيات وإصابة من عائلة واحدة باستنشاق غاز مدفأة في عمّان

الملكة تهنئ بذكرى الإسراء والمعراج

اعلان هام من جامعة مؤتة لطلبة التكميلي

السبت، 18-02-2023 09:44 ص

بدء إعطاء الجرعة الثانية من لقاح الحمى القلاعية اليوم

Lbo8YMKo4rqQIL9E5snpMPliYkp6oP195KryA1RT


الوكيل الإخباري - تبدأ وزارة الزراعة، اليوم السبت، بإعطاء جرعة ثانية معززة من اللقاح المضاد لمرض الحمى القلاعية.

اضافة اعلان


ووفق بيان للوزارة، فقد بلغت أعداد نفوقات في بؤرة إصابة الأبقار بالحمى القلاعية وفق منظومة الإبلاغ الإلكترونية لوزارة الزراعة من بداية الانتشار وحتى صباح الخميس، 458 رأس بقر و554 عجلا.


وقالت الوزارة، وفي تصريح صحفي الخميس الماضي، إن لجنة المتابعة في الوزارة قررت تخفيف مستوى الطوارئ والسماح بمنح إجازات للأطباء البيطريين والمهندسين الزراعين (إنتاج الحيواني) والممرضين مع مراعاة البقاء في حالة الجاهزية للتعامل مع أي طارئ.


وأكدت لجان المتابعة في الوزارة، عدم انتشار الفيروس خارج المزارع المصابة داخل البؤرة.


وأشارت إلى أنه جرى تحصين 27 ألف رأس بقر في المحافظات وخارج منطقة الإصابة، حيث بلغت نسبة التحصين 80% من قطعان الأبقار في المملكة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
وزارة الخارجية

الخارجية تدين الهجوم الإرهابي في جمهورية باكستان

f994f270-0639-4b27-b372-94179f82d74b

فرسان الأمن العام يتأهلون لبطولة كأس العالم لالتقاط الاوتاد

331715783_526507736021940_2790342941907194403_n

التعامل مع 1008 حالات اسعافية خلال 24 ساعة

20af069285b614fbb40d5dd01a91243f-1

2.2 مليار دينار حجم الاستثمار بالمناطق الحرة والتنموية

488813_1_1676532816

التعليم العالي: بدء تقديم طلبات إساءة الاختيار لطلبة التكميلي الأحد

مدفأة

3 وفيات وإصابة من عائلة واحدة باستنشاق غاز مدفأة في عمّان

أخبار متعلقة
225

الزراعة: تحصين 80% من قطعان الأبقار ضد الحمى القلاعية في الأردن

2013-635008842155190891-519

هل تنتقل الحمى القلاعية للإنسان عبر اللحوم المطهية ؟ .. الغذاء والدواء تجيب

720223143325246739344

الكواليت: يجب استثناء الأغنام من قرار اغلاق أسواق المواشي ولا يمكن الحكم على أسعار اللحوم الآن

الحمى-القلاعية

الاطباء البيطريين يحملون الزراعة مسؤولية الحمى القلاعية - بيان

44444

دراسة منح قروض ومساعدات لمربي الأبقار المتضررين من الحمى القلاعية

Cut7dpFW8AAMTYj

وزير الزراعة: خطة لإقامة متنزه بيئي في دبين