بدء إعطاء الجرعة الثانية من لقاح الحمى القلاعية اليوم

الوكيل الإخباري - تبدأ وزارة الزراعة، اليوم السبت، بإعطاء جرعة ثانية معززة من اللقاح المضاد لمرض الحمى القلاعية.

اضافة اعلان



ووفق بيان للوزارة، فقد بلغت أعداد نفوقات في بؤرة إصابة الأبقار بالحمى القلاعية وفق منظومة الإبلاغ الإلكترونية لوزارة الزراعة من بداية الانتشار وحتى صباح الخميس، 458 رأس بقر و554 عجلا.



وقالت الوزارة، وفي تصريح صحفي الخميس الماضي، إن لجنة المتابعة في الوزارة قررت تخفيف مستوى الطوارئ والسماح بمنح إجازات للأطباء البيطريين والمهندسين الزراعين (إنتاج الحيواني) والممرضين مع مراعاة البقاء في حالة الجاهزية للتعامل مع أي طارئ.



وأكدت لجان المتابعة في الوزارة، عدم انتشار الفيروس خارج المزارع المصابة داخل البؤرة.



وأشارت إلى أنه جرى تحصين 27 ألف رأس بقر في المحافظات وخارج منطقة الإصابة، حيث بلغت نسبة التحصين 80% من قطعان الأبقار في المملكة.

