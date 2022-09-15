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الخميس، 15-09-2022 05:43 م

الحنيفات يفتتح محطة وادي الريان الزراعية

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الوكيل الاخباري - افتتح وزير الزراعة، المهندس خالد الحنيفات، اليوم الخميس، محطة وادي الريان الزراعية بلواء الأغوار الشمالية، والتي تعود ملكيتها لوزارة الزراعة بعد أن جرى طرحها للاستثمار.

وقال الحنيفات، خلال الافتتاح، بحضور متصرف لواء الأغوار الشمالية الدكتور علي الحوامدة وعدد من مدراء الدوائر وممثلي المجتمع المحلي، إن الوزارة عملت ضمن محور الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص على طرح 14 محطة زراعية تابعة لها للاستثمار من قبل القطاع الخاص وجرت إحالة 7 منها لغاية الآن.

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