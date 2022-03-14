الحواتمة: الأمن العام يعمل وفق استراتيجية شرطية حديثة

الوكيل الإخباري

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- التقى مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة في مكتبه اليوم الاثنين، رئيس القيادة الدولية للشرطة الفدرالية الأسترالية مايكل بانيت والوفد المرافق له حيث تباحثا حول أوجه التعاون المشترك وسبل تعزيز أواصره في مختلف المجالات الشرطية والأمنية والتدريبية.وقال اللواء الركن الحواتمة إن التعاون بين مديرية الأمن العام والشرطة الاسترالية ممتد ومثمر منذ سنوات عديدة وكان له الأثر الإيجابي في تبادل الخبرات بين الجانبين في مختلف الجوانب الشرطية والأمنية والتدريبية، مشيراً الى السعي من خلال هذه الزيارة الى فتح آفاق أوسع لذلك التعاون لا سيَّما في المجالات التدريبية ومكافحة الجرائم العابرة للحدود .وأكد الحواتمة على أن مديرية الأمن العام تعمل وفق استراتيجية شرطية حديثة منفتحة على العالم تسعى لتمكين كوادرها ورفع كفاءتهم من خلال نقل الخبرات والتجارب وتبادلها وتزويدهم بأحدث التقنيات والعلوم الشرطية الحديثة.من جانبه أشاد بانيت بالمستوى الذي وصلت اليه مديرية الامن العام الاردنية وسعيها الدائم لتطوير الأداء الشرطي في شتى المجالات، مؤكداً الحرص على توسيع آفاق التعاون بين الجانبين ونقل التجارب الأمنية والشرطية فيما بينهم وفي مجالات التدريب ومكافحة الجريمة العابرة للحدود.