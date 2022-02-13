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الأحد، 13-02-2022 02:13 م

مدير الأمن العام يكرم عددا من المرتبات لجهودهم المتميزة

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الوكيل الإخباري - كرم مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة عدداً من ضباط وضباط صف مديرية الأمن العام المتميزين، والذين بذلوا جهوداً استثنائية أسهمت في نجاح الواجبات التي أوكلت لوحداتهم بكفاءة وفاعلية.  اضافة اعلان


وشكر اللواء الحواتمة المكرمين، معرباً عن اعتزازه وتقديره لما قدموه من مثابرة وحرص على القيام بواجباتهم على أكمل وجه، مؤكداً أنهم أنموذج يمثل جوهر العمل الأمني في منع الجريمة واكتشافها والحفاظ على أمن المجتمع واستقراره  .

وأشار الحواتمة الى أن تكريم المرتبات من المتميزين القادرين على تقديم الإضافة، هو نهج مستمر، وحافزٌ لهم للاستمرار في المزيد من العطاء، ودافعٌ لزملائهم ليحذوا حذوهم في همتهم العالية لأداء الواجب الأمني والإنساني.

 




 

 


 

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