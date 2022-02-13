إطلاق برنامج تدريبي لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة في مأدبا

الوكيل الإخباري - أطلقت مؤسسة الجنوسة للدارسات والاستشارات في محافظة مأدبا، اليوم الأحد، برنامجا تدريبيا عبر تطبيق زووم، لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة الأردنية، بمشاركة مئتي سيدة من مختلف محافظات المملكة.

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وقالت المدير التنفيذي للمؤسسة الدكتورة هبة حدادين إن ما يزيد عن 200 سيدة وشابة سيتم تدريبهن من جميع محافظات المملكة ودوائر البدو على الانتخابات اللامركزية والبلدية ضمن محاور إطلاق برنامج مكثف.



وأضافت ان إطلاق البرنامج جاء لتحقيق التمكين السياسي وذلك ضمن مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية لزيادة مشاركة المرأة الأردنية وإدماج النساء ذوات الإعاقة في الحياة السياسية والحياة العامة.



وأشارت الى ان البرنامج يهدف لتعزيز مشاركة المرأة الاردنية في الانتخابات في جميع محافظات المملكة عبر برنامج زووم، من تاريخ اليوم وحتى 22 شباط الحالي، ويستهدف النساء الراغبات في الترشح للانتخابات اللامركزية والبلدية.



واوضحت حدادين ان البرنامج سيسهم ببناء القدرات والمهارات الذاتية اللازمة للمشاركات وتطوير المهارات القيادية وكيفية تنظيم وإدارة الحملات الانتخابية والتواصل مع جمهور الناخبين وحشد الدعم والتمويل للحملات الانتخابية وتوزيع فريق الحملة والمتطوعين والقدرة على تنظيم وإدارة الحملات الانتخابية لدى المرشحات ومدراء/مديرات الحملات الانتخابية.



وبينت أنه سيتم من خلال البرنامج التدريب على كيفية توظيف وسائل التواصل الاجتماعي كمنصة معلوماتية حول العملية الانتخابية وتسهيل الوصول للمعلومة، وإيجاد منبر للتواصل الدائم بينهن وبين الناخبين.

وأكدت حدادين دعم المرأة في الانتخابات من خلال السعي لتعزيز قدراتها للوصول الى مراكز اتخاذ وصنع القرار والبناء على ما حققته من مشاركة فاعلة في عملية الإصلاح المتدرج والشامل في العملية السياسية.



ويأتي المشروع للمساهمة في تمكين المرشحات النساء وتعزيز حضورهن الفعال في المجالس البلدية والحكم المحلي، وبما يتفق مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.