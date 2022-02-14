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الإثنين، 14-02-2022 03:31 م

ورشة تدريبية في مأدبا عن المشاركة السياسية للشباب

مشاركة-الشباب-في-السياسات


الوكيل الإخباري - نظمت مؤسسة الجنوسة للدارسات والاستشارات اليوم الاثنين، ورشة تدريبية حول المشاركة السياسية ودور الشباب، بالتعاون مع فريق عربكم في مأدبا، استهدفت نخبة من الشباب.

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وأكدت المدير التنفيذي للمؤسسة، الدكتورة هبه حدادين أن برنامج المشاركة السياسية يأتي ضمن جهود المؤسسة من أجل تحقيق التمكين السياسي، ضمن مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية لزيادة مشاركة المرأة الأردنية، وإدماج النساء ذوات الإعاقة في الحياة السياسية والحياة العامة.


وتناولت الورشة وفق حدادين عدة محاور كتعريف المشاركين بالمشاركة السياسية الفاعلة والحقيقية، وانخراط الشباب في الحياة السياسية، كما جرى توضيح التعديلات الخاصة بمخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية الخاصة بالشباب والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة.


قائد فريق عربكم في مأدبا، رؤى الفلاحات، قالت إن هذه الورشة تأتي بشكل متزامن مع الحملات الانتخابية، لتوعية الشباب والشابات بضرورة المشاركة بالانتخابات لتنظيم وتحسين الحياة السياسية، والتي تسهم في رفع وعي الشباب والشابات بالمشاركة السياسية الفاعلة والصحيحة بما يتناسب مع رؤى قيادتنا الهاشمية الحكيمة.

 




 

 


 

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