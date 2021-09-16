الحواتمة يؤكد على أهمية الإعلام الأمني في إيصال الرسالة الإعلامية

الوكيل الاخباري - أكد مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة على أهمية الدور الذي تقوم به مديرية الإعلام والشرطة المجتمعية في نشر التوعية، وإيصال الرسالة الإعلامية الصادقة، ومد جسور التعاون والثقة مع المواطنين.



وأشار الحواتمة خلال زيارته اليوم إلى مديرية الإعلام والشرطة المجتمعية إلى دور الإعلام الأمني في تمتين الجبهة الداخلية من خلال شراكة وطنية مع كافة المؤسسات الإعلامية ووسائل الإعلام، وهي ضرورة لا غنى عنها في مواجهة التحديات وترسيخ القيم، وقطع الطريق على الإشاعات.



ولفت الحواتمة إلى دور الإعلام في معالجة العديد من القضايا وتعزيز السلوكيات الايجابية التي تسهم في حفظ الأمن والسلم المجتمعيين، والتصدي للظواهر السلبية التي تؤثر على المجتمع، مؤكدا على ضرورة تعزيز التوجيه المعنوي ومساندة منتسبي الامن من خلال الاجراءات واللجان المعنية .



وأكد على سعي مديرية الأمن العام لبناء منظومة إعلامية أمنية تقوم على المهنية والمصداقية، وتواكب العمل الاعلامي الحديث، وتستجيب للمتغيرات والتطورات، معرباً عن شكره وتقديره للجهود المبذولة من من منتسبي مديرية الإعلام والشرطة المجتمعية لما تقدمه من توعية واستجابة لكافة الأحداث التي تهم المواطنين ووسائل الإعلام، ولإسهامها المتواصل في خدمة المجتمع وترسيخ القيم الحميدة.

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