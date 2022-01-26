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الأربعاء، 26-01-2022 08:29 ص

الحواتمة يوعز بوضع الوحدات العملياتية والميدانية تحت الإنذار الفوري

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الوكيل الإخباري - أوعز مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة، الأربعاء، بوضع الوحدات العملياتية والميدانية كافة تحت الإنذار الفوري، تزامنا مع المنخفض الجوي الذي يؤثر على الأردن.

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الحواتمة، وجّه أيضا بوضع المعدات والآليات بأقصى مستويات الجاهزية ونشرها في الميدان اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح الأربعاء.


ويتأثر الأردن الأربعاء، بمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص مصحوب بكتلة هوائية باردة جداً من أصل قطبي؛ وتكون الأجواء باردة جداً في أغلب المناطق، بحسب إدارة الأرصاد الجوية.


ووفق إدارة تتكاثر الغيوم تدريجياً اعتباراً من ساعات الظهيرة على ارتفاعات مختلفة لتتحول الأجواء إلى غائمة، مع سقوط زخات من المطر في الأجزاء الغربية، ومع ساعات العصر يتعمق تأثير الكتلة الهوائية شديدة البرودة حيث تكون الهطولات غزيرة أحياناً و مصحوبة بالرعد وتساقط زخات البرد في بعض المناطق مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة.


 كما تتساقط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية التي يصل ارتفاعها إلى 1000 متر عن سطح البحر وما يزيد، وتعبر المملكة خلال ساعات الليل جبهة هوائية أشد برودة حيث تمتد الهطولات الثلجية لتشمل المرتفعات الجبلية التي يصل ارتفاعها إلى 700 متر، كما ويتوقع أن تكون الهطولات الثلجية خلال ساعات الليل المتأخرة غزيرة على فترات على المرتفعات الجبلية العالية، وتتراكم الهطولات الثلجية بشكل متفاوت حسب الارتفاعات، وتتحول الرياح إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تتجاوز سرعتها 70كم/ساعة.

 






 




 

 


 

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