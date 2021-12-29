الحنيطي يبحث التعاون الثنائي مع قائد الحرس الأميري القطري

الوكيل الإخباري - التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي، اليوم الأربعاء في مكتبه بالقيادة العامة، قائد الحرس الأميري القطري، الفريق الركن هزاع بن خليل الشهواني والوفد المرافق.

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وبحث الحنيطي مع الوفد الضيف، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة، والملحق العسكري القطري في عمان، أوجه التعاون والتنسيق المشترك، وسبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في الأردن وقطر.