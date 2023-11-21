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الثلاثاء، 21-11-2023 05:04 م

الحياري: المهمة التي قام بها ولي العهد في العريش دفعت معنويات القوات المسلحة

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الوكيل الإخباري - أكد مدير الإعلام العسكري العميد مصطفى الحياري، أن المهمة التي قام بها سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد في العريش أمس دفعت معنويات القوات المسلحة.اضافة اعلان


وقال الحياري، في تصريحات للتلفزيون الأردني، إن سمو ولي العهد بعد مهمة العريش أمس دفع بمعنويات القوات المسلحة في تقديم التضحية، فلا فرق بين عسكري وأمير في إعلاء شرف الخدمة العسكرية.

ولفت الحياري إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني قال إن فلسطين ستبقى بوصلتنا فهي على رأس الاستراتيجية الوطنية.

وبيّن أن جهود الدولة الأردنية تهدف إلى دعم صمود الفلسطينيين لاستعادة أراضيهم المحتلة.

وتابع بأن الجسر الجوي لنقل الإغاثات العلاجية والمستشفيات الميدانية الى منطقة الصراع يعمل بالتعاون مع وزارة الخارجية ومؤسسات الدولة والهيئة الخيرية الهاشمية.

 




 

 


 

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