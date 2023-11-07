الخارجية: إجلاء 4 أردنيين من جمهورية السودان اليوم

الوكيل الاخباري - قال مدير وحدة مركز العمليات في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان القضاة بأن الوزارة ومن خلال وحدة مركز العمليات وسفارة الأردن في الخرطوم، قامت بإجلاء أربعة مواطنين أردنيين من جمهورية السودان الشقيق، اليوم، إلى جمهورية تشاد، ليصار نقلهم للمملكة بأسرع وقت ممكن.

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وأوضح القضاة، بأنه قد تم إجلاء المواطنين برا عبر الحدود بين السودان وتشاد وتأمينهم إلى حين تسهيل عودتهم إلى المملكة بسلام، وأن عملية الإجلاء هذه هي استكمال لعمليات الإجلاء التي قامت بها الوزارة منذ بداية الأزمة في السودان شهر نيسان الماضي.

