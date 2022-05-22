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الأحد، 22-05-2022 02:12 م

الخارجية: الطلبة الأردنيين في تركيا بخير

وزارة الخارجية


الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - 

 قال الناطق الإعلامي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين هيثم أبو الفول، إنه لم يرد أي معلومات عن وجود أردنيين بين مصابي حافلة الطلاب الجامعيين التي تدهورت اليوم الأحد في محافظة الأناضول التركية.

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وبيّن أبو الفول لـ " الوكيل الإخباري" أن السفارة الأردنية في انقرة استفسرت عن الحادث ولم يرد أي معلومات عن وجود اردنيين في الحادث.


وكانت قد أفادت شبكة "TRT" التركية انه شخصين لقوا مصرعهم ، وأصيب 42 آخرين، جراء حادث حافلة كانت تقل طلاباً جامعيين في محافظة الأناضول بوسط تركيا.

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