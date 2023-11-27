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الإثنين، 27-11-2023 01:09 م

الخارجية: بالرغم من إغلاق معبر رفح.. جهود إجلاء الأردنيين من غزة مستمرة

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الوكيل الإخباري - قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنيين، إن جهود إجلاء الأردنيين من غزة مستمرة، بالرغم من إغلاق معبر رفح البري منذ أيام.

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وبينت الوزارة لـ " الوكيل الإخباري" أن فرق العمليات في الوزارة متواجدون في مصر، وعلى اتصال مستمر مع الأردنيين في غزة، مضيفة أن عملية الإجلاء ستتم في أقرب وقت عند فتح المعبر.


وأشارت إلى أنه لم يتم لغاية الآن تحديد موعد وصول طائرة الإجلاء الأردنية الثالثة. 

 

وبحسب أرقام الوزارة، تم إجلاء 424 اردنياً عبر معبر رفح منذ السابع من أكتوبر، و 77 اردنياً من خلال طائرات الإخلاء التابعة لسلاح الجو الملكي.

 




 

 


 

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