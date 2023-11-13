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الإثنين، 13-11-2023 02:00 م

من بينهم 68 اردنياً.. هيئة المعابر في غزة تعلن اسماء سيغادرون اليوم معبر رفح

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الوكيل الإخباري - نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود في غزة قائمة بأسماء أكثر من 500 شخص من حملة الجنسيات الأجنبية منهم 68 اردنيا ، سيغادرون قطاع غزة اليوم الاثنين برا إلى مصر.

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ووفقا للكشف المرفق سيغادر المعبر 68 شخصا من حملة الجواز الأردني، معظمهم من الإناث بنحو 50  سيدة وفتاة تقريباً، في حين يبلغ عدد الذكور  نحو 18  .


ونشرت الهيئة قائمتين بأسماء المغادرين عبر معبر رفح اليوم الاثنين إحداهما للمصريين، والثانية لحملة الجوازات الأردنية ، والروسية والبريطانية والمغربية والإسبانية والهولندية والسويدية والبيروفية والأمريكية.


هذا ويتواجد فريق من  السفارة الاردنية في القاهرة عند معبر رفح من الجانب المصري للتنسيق والتحضير لاي عمليات اجلاء للاردنيين عبر معبر رفح الحدودي. 


يشار الى ان وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اعلنت في بيان سابق ان عدد المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة والمسجلين على قوائم الوزارة بلغ ٦٠٠ شخصاً، تم إجلاء ٢٠٩ منهم إلى القاهرة من خلال معبر رفح، وتم نقل ٥٣ منهم إلى المملكة من خلال طائرة الإجلاء التابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، والتي أرسلتها المملكة إلى مطار العريش في جمهورية مصر العربية، قبل نحو اسبوعين.

 




 

 


 

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