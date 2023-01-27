الخارجية تعزي بضحايا الهجوم الذي تعرضت له سفارة أذربيجان في طهران

الوكيل الاخباري - أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أحر التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب جمهورية أذربيجان بضحايا الهجوم الذي تعرض له العاملون في سفارة جمهورية أذربيجان في العاصمة الإيرانية طهران اليوم.



وأكدت الوزارة تعاطف المملكة مع حكومة وشعب جمهورية أذربيجان، ورفضها لكافة أشكال العنف، وخاصة تلك التي تستهدف مقار البعثات الدبلوماسية والعاملين فيها، معربةً عن تعازيها لأسرة المتوفى، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة