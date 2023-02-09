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الخميس، 09-02-2023 03:03 م

الخارجية: طائرة إغاثة أردنية غادرت إلى حلب

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أن طائرة إغاثة إضافية تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني قد أقلعت قبل قليل باتجاه مطار حلب الدولي لإيصال مساعدات إنسانية للمتضررين من الزلازل عبر وكالات الأمم المتحدة العاملة في شمال سوريا.اضافة اعلان


وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي بأنه وتنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية تستمر المملكة بإرسال المساعدات للمساعدة في الجهود الإغاثية جراء الزلازل التي ضربت الجمهورية العربية السورية والجمهورية التركية الشقيقتين. 

وأوضحت الوزارة أن الهيئة الخيرية الهاشمية تعمل على تجهيز قوافل برية محملة بالمستلزمات الطبية والإغاثية يجري التنسيق مع الوزارة لتأمينها إلى المناطق المنكوبة. وكانت المملكة أرسلت، أمس، طائرة تحمل مساعدات إنسانية وصلت إلى مطار دمشق الدولي وطائرة تحمل مساعدات إنسانية هبطت في مطار أضنة الدولي في تركيا.

 




 

 


 

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