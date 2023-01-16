الإثنين 16-01-2023
الوكيل الاخباري

الملك يستقبل مسؤولاً في مجلس الأمن القومي الأمريكي

الملكة تطلع على برامج وأنشطة جمعية سيدات بيت الورد بالعقبة

تيك توك يصدر بياناً بشأن رفع الحظر المفروض عليه بالاردن

ولي العهد يفتتح مركزا لشركة "ديلويت" العالمية بعمان

العثور على جثة مواطن داخل منزله في الزرقاء

الخصاونة: العمل جار على إعادة هيكلة وزارة الاستثمار

اطلاق منصة حكومية جديدة

الملك: عامل الوقت في تنفيذ الحكومة لخطة الاستثمار مهم

ورشة حول ضمان المشاركة الهادفة خلال الدورة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل للأردن

إطلاق الدورة الثامنة لمشروع طريقي

الإثنين، 16-01-2023 12:03 م

كريشان: تعيينات "الخارجية" وفق أسس ولا تخضع لمزاجية وزير أو غيره

885


الوكيل الإخباري - قال نائب رئيس الوزراء، وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان أن التعيينات في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تخضع لنظام السلك الدبلوماسي.

اضافة اعلان


وقال كريشان خلال جلسة تشريعية اليوم الاثنين، إن المتقدمين لشغر وظائف في وزارة الخارجية يخضعون لامتحان تحريري وامتحان شفوي قبل الموافقة على تعيينهم.


"التعيينات تجري وفق أسس وليس ضمن مزاجية وزير الخارجية أو غيره" وفقا لكريشان.


وكان النائب فواز الزعبي وجه اتهامات لاحدى الشركات بقيامها بالتعيين في وزارة الخارجية، وأن هناك بعض الموظفين في الوزارة لا يجيدون اللغة العربية والإنجليزية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
الملك

الملك يستقبل مسؤولاً في مجلس الأمن القومي الأمريكي

main_image63c575fed0be2

الملكة تطلع على برامج وأنشطة جمعية سيدات بيت الورد بالعقبة

wwww

تيك توك يصدر بياناً بشأن رفع الحظر المفروض عليه بالاردن

w

ولي العهد يفتتح مركزا لشركة "ديلويت" العالمية بعمان

بشر-الخصاونة

الخصاونة: العمل جار على إعادة هيكلة وزارة الاستثمار

1120221223170957202002

اطلاق منصة حكومية جديدة

أخبار متعلقة
1673787815761

الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير غانا

وزارة الخارجية

الخارجية تعزي بضحايا حريق دار للمسنين في روسيا

321462849_3436123083315884_5804273987790800264_n

رئيس الوزراء يزور مصابي الأمن العام - صور

91ced04e-3c0e-415a-bd08-91920f95f344

إرادة ملكية بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة الخصاونة

0L5A0349

تعديل وزاري مرتقب على حكومة الخصاونة

1671700963315

رئيس الوزراء ينعى وزير الصناعة والتجارة الأسبق زياد عناب