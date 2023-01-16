كريشان: تعيينات "الخارجية" وفق أسس ولا تخضع لمزاجية وزير أو غيره

الوكيل الإخباري - قال نائب رئيس الوزراء، وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان أن التعيينات في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تخضع لنظام السلك الدبلوماسي.

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وقال كريشان خلال جلسة تشريعية اليوم الاثنين، إن المتقدمين لشغر وظائف في وزارة الخارجية يخضعون لامتحان تحريري وامتحان شفوي قبل الموافقة على تعيينهم.



"التعيينات تجري وفق أسس وليس ضمن مزاجية وزير الخارجية أو غيره" وفقا لكريشان.



وكان النائب فواز الزعبي وجه اتهامات لاحدى الشركات بقيامها بالتعيين في وزارة الخارجية، وأن هناك بعض الموظفين في الوزارة لا يجيدون اللغة العربية والإنجليزية.

