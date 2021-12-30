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الخميس، 30-12-2021 04:35 م

الخارجية لـ"الوكيل الاخباري": نتابع تفاصيل جريمة مقتل أردنية على يد زوجها في إيرلندا

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الوكيل الاخباري - تتابع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تفاصيل ما نشرته وسائل إعلام إيرلندية عن مقتل مواطنة أردنية في إيرلندا.

 

وقال مدير العمليات والناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير هيثم أبو الفول إن السفارة الأردنية في بريطانيا، والقنصل الفخري في "دبلن" تتابع مع الجهات المختصة تفاصيل ما نشرته وسائل إعلام، عن مقتل مواطنة أردنية على يد زوجها في إيرلندا، وتتواصل مع الجهات المختصة للوقوف على تفاصيل الحادثة.

 

وقالت وسائل إعلام إيرلندية إن الأجهزة الأمنية في مقاطعة ويكلو، ألقت القبض على اردني قتل زوجته الأردنية قبل أيام.اضافة اعلان


وأُلقي القبض على الزوج بعد يوم من الحادثة، ومثل امام المحكمة، ووجهت له تهمة القتل العمد، وبقي موقوفا على ذمة التحقيقات، وفق وسائل الإعلام.

وذكرت وسائل الإعلام الإيرلندية أن الزوجة تبلغ من العمر 42 عاما، وهي أم لـخمسة أولاد.

 




 

 


 

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