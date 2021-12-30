الخارجية لـ"الوكيل الاخباري": نتابع تفاصيل جريمة مقتل أردنية على يد زوجها في إيرلندا

الوكيل الاخباري - تتابع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تفاصيل ما نشرته وسائل إعلام إيرلندية عن مقتل مواطنة أردنية في إيرلندا.

وقال مدير العمليات والناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير هيثم أبو الفول إن السفارة الأردنية في بريطانيا، والقنصل الفخري في "دبلن" تتابع مع الجهات المختصة تفاصيل ما نشرته وسائل إعلام، عن مقتل مواطنة أردنية على يد زوجها في إيرلندا، وتتواصل مع الجهات المختصة للوقوف على تفاصيل الحادثة.