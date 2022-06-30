السبت 02-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت

الخلايلة: قرب انتهاء تفويج الحجاج إلى مكة.. وحاج واحد يرقد في المستشفى

استمرار تساقط الحجارة من أعمدة المسجد الأقصى

صرف "عيدية" لأسر شهداء الأمن العام

الردايدة: تركيز الكلور بالبحر بعد حادثة العقبة أقل من نسبته في مياه الشرب

وزير الاقتصاد الرقمي: 12-18 شهرا لإطلاق خدمات الجيل الخامس في الأردن

الضمان يدرس شمول المشتركين العاملين بالسلف

156592 طالب وطالبة يتقدمون لامتحان التوجيهي غدا في ثاني أيامه

محال حلويات ترفع الأسعار في المملكة

الصفدي يشارك في أعمال الاجتماع الوزاري العربي

الخميس، 30-06-2022 12:27 م

الخدمات الطبية الملكية تحتفل باليوم العالمي للمتبرعين بالدم

qnZrSqRoQ3BHe0NAOb0t16H9Hx9YgYpuBLwN4Oqf


الوكيل الإخباري- احتفل مركز الأميرة إيمان للأبحاث والعلوم المخبرية بمديرية الخدمات الطبية الملكية، باليوم العالمي للمتبرعين بالدم، بحضور مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب يوسف زريقات.

اضافة اعلان


ويأتي الاحتفال تكريماً للمتبرعين لبنوك الدم في مستشفيات الخدمات الطبية الملكية والجهات الداعمة والعاملين في مركز الأميرة إيمان، بذكرى اليوم العالمي للمتبرعين بالدم، الذي يصادف الرابع عشر من حزيران من كل عام.


واكد العميد الطبيب يوسف زريقات، أن الخدمات الطبية الملكية تحرص باستمرار على إقامة وتنظيم أيام للتبرع بالدم داخل المجتمع المحلي، وفي وحدات القوات المسلحة -الجيش العربي والأجهزة الأمنية لدعم مخزون الدم في مستشفياتنا ومراكزنا الطبية.


واضاف ان إقامة هذا الحفل يهدف لتعريف المجتمع المحلي بأهمية التبرع بالدم سواء على المتبرع أو على المريض، وتشجيعهم على استمرارية التبرع بالدم التي يمكن أن يكون بمثابة انقاذ لحياة اشخاص اخرين.


وقالت مديرة مركز الاميرة ايمان للابحاث والعلوم المخبرية العميد الطبيبة لما الفياض، ان الاحتفال بهذا اليوم بدأ عام 2005 بمبادرة مشتركة ما بين منظمة الصحة العالمية والصليب الاحمر الدولي والهلال الاحمر الدولي، بهدف نشر وزيادة التوعية بالحاجة الى الدم الامن، مشيرة الى ان بنوك الدم في العالم تهدف الى ان يكون التبرع الطوعي المجاني هو السائد وليدعم التبرع التعويضي.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6063169342360473b768fc52

الصفدي يؤكد لميقاتي دعم الأردن للبنان

image (16)

السفير السعودي يقيم إفطارا لشخصيات أردنية - أسماء

the-pilgrims-guide-4372296_1920-1-1-780x470

الخلايلة: قرب انتهاء تفويج الحجاج إلى مكة.. وحاج واحد يرقد في المستشفى

948a9724ed6554809e7052b46eec0079

مطالب بجذب استثمارات تنموية في عجلون للحد من الفقر والبطالة

9202127141726565725371

صرف "عيدية" لأسر شهداء الأمن العام

m91WZyeOw3L7kWANWyJPHXBctAjE8dcqMK1VVt9H

الردايدة: تركيز الكلور بالبحر بعد حادثة العقبة أقل من نسبته في مياه الشرب

أخبار متعلقة
290602814_2318385898300902_3222020299354783331_n

افتتاح مكتبة العاب إلكترونية للأطفال في مستشفى الملكة رانيا العبدالله للاطفال

1000_bcd62f4d8a

إصدار بطاقات تأمين صحي عسكري خاصة بالمصابين العسكريين

290314308_2317706078368884_369382635079743002_n (1)

وفد عسكري عُماني يزور الخدمات الطبية الملكية

WhatsApp-Image-2022-06-05-at-2.26.15-PM

رئيس هيئة الأركان المشتركة يعود مصابي واجب مالي