الخدمات الطبية الملكية تحتفل باليوم العالمي للمتبرعين بالدم

الوكيل الإخباري- احتفل مركز الأميرة إيمان للأبحاث والعلوم المخبرية بمديرية الخدمات الطبية الملكية، باليوم العالمي للمتبرعين بالدم، بحضور مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب يوسف زريقات.

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ويأتي الاحتفال تكريماً للمتبرعين لبنوك الدم في مستشفيات الخدمات الطبية الملكية والجهات الداعمة والعاملين في مركز الأميرة إيمان، بذكرى اليوم العالمي للمتبرعين بالدم، الذي يصادف الرابع عشر من حزيران من كل عام.



واكد العميد الطبيب يوسف زريقات، أن الخدمات الطبية الملكية تحرص باستمرار على إقامة وتنظيم أيام للتبرع بالدم داخل المجتمع المحلي، وفي وحدات القوات المسلحة -الجيش العربي والأجهزة الأمنية لدعم مخزون الدم في مستشفياتنا ومراكزنا الطبية.



واضاف ان إقامة هذا الحفل يهدف لتعريف المجتمع المحلي بأهمية التبرع بالدم سواء على المتبرع أو على المريض، وتشجيعهم على استمرارية التبرع بالدم التي يمكن أن يكون بمثابة انقاذ لحياة اشخاص اخرين.



وقالت مديرة مركز الاميرة ايمان للابحاث والعلوم المخبرية العميد الطبيبة لما الفياض، ان الاحتفال بهذا اليوم بدأ عام 2005 بمبادرة مشتركة ما بين منظمة الصحة العالمية والصليب الاحمر الدولي والهلال الاحمر الدولي، بهدف نشر وزيادة التوعية بالحاجة الى الدم الامن، مشيرة الى ان بنوك الدم في العالم تهدف الى ان يكون التبرع الطوعي المجاني هو السائد وليدعم التبرع التعويضي.