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الجمعة، 09-07-2021 08:50 م

الخدمة المدنية: المخاطبة النهائية للوظائف القيادية الشاغرة السبت

سامح الناصر


الوكيل الإخباري - قال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر إن الديوان لا يقدر على ارضاء كافة المتعاملين معه، ويقوم بتعيين نحو 7 آلاف شخص سنوياً.

وأضاف في تصريحات صحافية ، أن نسبة الانفاق الجاري على الرواتب مرتفع في الموازنة العامة للدولة، وما يتم توفيره من الوظائف في القطاع العام ضمن الاحتياجات الفعلية للمؤسسات والدوائر الحكومية، ويتم وضع الحد المطلوب لها، فلا أحد يرغب بزيادة الأعداد عن الحد المطلوب.

وأكد أن القطاع الخاص والمشاريع الانتاجية هي المشغل الرئيسي في كافة دول العالم، وهناك تراجع في دور القطاع العام بكافة دول العالم.

وشدد على أنه لا يتم قبول أي طلب يأخذ حق أي شخص من قبل شخص آخر، وكافة العمليات مأتمتة والتدخل البشري بها قليل، وهناك مراجعة دورية للاجراءات.

ولفت إلى أن عملية التعيين على الوظائف القيادية مستمرة، وهناك وظائف قيادية بين 11 و12 وظيفة شاغرة، وسيتم السبت، توجيه المخاطبة النهائية لرئاسة الوزراء حول الوظائف القيادية الشاغرة، وذلك بعد انتهاء فترة الاعتراض الخاصة بها.

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