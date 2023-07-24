الخدمة المدنية: امتحان لنحو 1229 موظفا بالقطاع العام

الوكيل الاخباري - كشف ديوان الخدمة المدنية، عن إجراء امتحان مؤخرا لنحو 1229 موظفا في القطاع العام لتعديل درجاتهم الوظيفية.



وقال الناطق الإعلامي لديوان الخدمة المدنية محمد وريكات، إن الامتحان يأتي كإجراء تكاملي للتأكد من أحقيتهم في تعديل الدرجات الوظيفية، بعد حصولهم على البكالوريوس .



وبين أن مخاطبات تجري بعد صدور نتائج الامتحان، بين ديوان الخدمة المدنية والمؤسسات الحكومية والوزارات، لاستكمال إجراءات تعديل درجات بعض الموظفين.



ولفت إلى أن هنالك شروطا يجب توافقها مع موظف القطاع العام، لتعديل درجته الوظيفية.

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