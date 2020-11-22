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الأحد، 22-11-2020 09:37 م

الخدمة المدنية والصحة يعلنان أسماء الأطباء المدعوّين للمقابلات الشخصية

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الوكيل الاخباري - أعلن ديوان الخدمة المدنية في الصحف وعلى موقع الديوان الالكتروني www.csb.gov.jo وصفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، وبالتنسيق مع وزارة الصحة، أسماء المدعوين للمقابلة الشخصية لوظيفة طبيب يوم بعد غد الثلاثاء على مستوى اقاليم المملكة.
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وقال رئيس الديوان سامح الناصر لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) مساء اليوم الأحد، ان المقابلات تهدف الى تعبئة 273 شاغرا لوظيفة طبيب، وذلك لاستكمال تعيين 500 طبيب، مبينا انه تم تزويد وزارة الصحة الاسبوع الماضي بـ227 طبيبا في جميع اقاليم المملكة. وأكد التزام الديوان بالمدة الزمنية التي اعلن عنها مسبقا لتعبئة شواغر المستشفيات الميدانية نهاية الشهر الجاري، وذلك تماشيا مع الجهود التي تقوم بها الحكومة لمواجهة جائحة كورونا. من جهتها بينت أمين عام الديوان بدرية البلبيسي، ان الديوان باشر وبالتنسيق مع وزارة الصحة بإجراء المقابلات الشخصية في معهد الإدارة العامة للمرشحين على إقليم الوسط، الذين اجتازوا الامتحان التنافسي لشواغر وزارة الصحة من التخصصات الطبية والفنية، وذلك لرفد المستشفيات الميدانية بالكوادر الضرورية لتلبية احتياجات الوزارة بأكفأ المرشحين وفي وقت قياسي بسبب الظروف الطارئة جراء جائحة كورونا. وقامت البلبيسي اليوم بجولة ميدانية في معهد الإدارة العامة، تفقدت خلالها اللجان الست المشكلة من المختصين أعضاء لجان المقابلات، حيث تم تدريب جميع الأعضاء خلال الفترة الماضية على المنهجية الجديدة للمقابلات الشخصية المؤتمتة والتي تم تسجيلها بالصوت والصورة، والقائمة على قياس الكفايات الوظيفية التي لم يقسها الامتحان التنافسي وبما يحقق اختيار المرشحين الأكفأ وتحقيقا للعدالة وتكافؤ الفرص.

وأوضحت أن اللجان منبثقة من أطر مرجعية تراعي الحاكمية الرشيدة في دقة الأسئلة والجوانب التطبيقية والفنية للمهارات والكفايات الوظيفية. يشار الى أن ديوان الخدمة المدنية يجري حاليًا المقابلات الشخصية لشواغر وزارة الصحة على مستوى الأقاليم، حيث باشرت اللجان في إقليم الوسط والجنوب أعمالها، في حين يتوجه الديوان ضمن خطته الجديدة الى عقد الامتحانات التنافسية والمقابلات الشخصية على مستوى الأقاليم والمحافظات للتسهيل على متلقي الخدمات من طالبي التوظيف في أماكن سكنهم في ظل الظروف الحالية. 

 




 

 


 

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